Culle Vuote: il Papa e la Meloni agli stati generali

Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono tra i partecipanti della terza edizione degli Stati generali della natalità in programma ieri e oggi a Roma. Entrambi vestiti di bianco, si sono seduti e accomodati sul palco dell’evento. “Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il loro desiderio di maternità senza dover rinunciare alla realizzazione professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà”, ha puntualizzato la premier.

Ha continuato spiegando che l’obiettivo della politica oggi è restituire agli italiani un Paese in cui essere padri e madri sia un valore socialmente riconosciuto. “Una nazione in cui fare un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente e non ti impedisce niente e che ti dà tantissimo”, ha sottolineato. Per il Santo Padre, invece, bisogna avere il coraggio di scommettere sulle famiglie e sui bambini.

“Sentirsi soli e contare sulle proprie forze è pericoloso”, ha spiegato. Per il Papa occorrono politiche lungimiranti. Ha sottolineato la necessità di affrontare il problema insieme alle istituzioni, “senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette”. Bisogna cambiare mentalità: la famiglia non è parte del problema, ma della sua soluzione. “E allora mi chiedo: c’è qualcuno che sa guardare avanti con il coraggio di scommettere sulle famiglie, sui bambini, sui giovani?”, ha concluso.