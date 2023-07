Daniele dal Moro: “Con Oriana è finita!”

Nella casa del GFVIP7 Daniele dal Moro e Oriana Marzoli hanno dato inizio alla loro storia d’amore. Nonostante i vari alti e bassi i due hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine del reality. Sui social hanno condiviso una serie di scatti insieme, ma è evidente che i caratteri decisi d’entrambi li hanno portati a dividersi in più occasioni.

Dopo la crisi di qualche settimana fa, superata grazie anche all’esigenza di Dal Moro di chiarirsi con l’irruente Oriana oggi i due sono ancora una volta ai ferri corti. Alla vigilia del suo compleanno l’ex gieffino ha confessato che la sua storia con la Marzoli è conclusa e questa volta non c’è nessun margine di ritorno. Su Twitter ha invitato i fans a non assillarlo con domande relative all’influencer tanto non risponderà:

- Advertisement -

“Valige nuove per il mio compleanno. Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani.” Ha poi aggiunto: “Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i c**zi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.

Daniele dal Moro alla ricerca della privacy?

L’ex gieffino in più occasioni ha invitato i fans a rispettare la sua privacy. Al centro del gossip e dei commenti social ha rivendicato il suo diritto di non parlare della sua vita privata. Molti utenti gli hanno fatto notare d’essere il primo a mettere in piazza il suo vissuto.

- Advertisement -

Un giochetto spesso vantaggioso per ottenere eco e visibilità. Attualmente Oriana non ha rilasciato nessuna dichiarazioni, ma a quanto pare è distante dall’ormai ex fidanzato che ha scelto di trascorrere la sua estate da single.