Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli crisi in corso? La reazione dell’ex gieffino

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono oggi una coppia. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 7 e dopo un primo momento d’esitazione si sono lasciati andare ad una conoscenza reciproca. In molti pensavano che il flirt non avesse un futuro e invece una volta fuori dalla casa di Cinecittà i due hanno trascorso molto tempo insieme.

L’ex tronista non ha nascosto la sua attrazione per Oriana e in più occasioni ha manifestato pubblicamente e sui social il suo interesse. Entrambi molto vivaci e passionali gli Oriele hanno conquistato i fan che sono molto felici di vederli insieme. Da qualche giorno si parla di una possibile crisi fra loro. L’idillio è già finito? Nei giorni scorsi Oriana è tornata a Madrid senza Daniele, dopo mesi d’assenza è tornata nella sua città.

La it girl ha rassicurato i fan che il rapporto con l’ex gieffino è stabile e consolidato ma questo non è bastato a placare i rumors. In queste ore l’esperta di gossip Deianira Marzano, avvallata anche d’Amedeo Venza, ha rivelato che i due stanno vivendo un distacco: “Abbiamo avuto conferma che una nascente coppia è in crisi“. Dal Moro non ha potuto evitare di rispondere e ha pubblicato un tweet che ha scatenato la polemica: “Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo“, immediata la risposta di Venza che non ha dichiarato chi fosse la coppia in crisi: “State dicendo tutto voi, se fate così confermate che la notizia è reale”.

Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo 🤷🏼‍♂️

Buon weekend popolo di Twitter 💋 pic.twitter.com/Fhkwk5sYLX — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) May 20, 2023

Oriana Marzoli: “Sto leggendo delle cavolate”

Il botta e risposta social tra Daniele e l’esperto di gossip ha avuto un seguito che ha costretto Oriana Marzoli a fare chiarezza sulla situazione. Anche l’influencer venezuelana è intervenuta sui social per porre fine ai tanti pettegolezzi, tutti infondati:

“Comunque ragazzi veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò uno shooting per la mia capsule. State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal programma“. Fine del gossip?