Daniele Dal Moro senza freni: Faccio il ca**o che mi pare!

Dopo settimane di gossip, di rumors infondati e di cattiverie gratuite Daniele dal Moro non ha resistito e si è scagliato contro gli haters. L’ex tronista ha pubblicato alcuni tweet al veleno contro chi specula sulla sua vita privata e si permette di parlare della relazione con Oriana Marzoli, conosciuta nella casa del GFVIP7.

I vivaci modi di fare di Daniele gli hanno procurato la squalifica dal reality a pochi giorni dalla finale, ma a quanto pare l’ex tronista non ha nessuna intenzione di limitarsi. L’imprenditore ha inveito contro chi pensa che debba vivere di gossip, e di continui pettegolezzi: “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate! Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare!”.”,

Dal Moro è poi tornato sulla squalifica dal Grande Fratello sottolineando che la responsabilità di questa scelta è imputabile proprio all’eco mediatico alimentato sui social sul suo conto: “Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: “Ma non siamo stati noi , non tutti sono così, sono haters”. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye”.

Daniele dal Moro, la squalifica dal Gfvip inadeguata

In seguito ad una serie di rimproveri e avvertimenti Daniele dal Moro è stato squalificato dalla casa di Cinecittà. Il suo comportamento è stato ritenuto inadeguato rispetto allo spirito del reality, e nonostante fosse quotato tra i possibili vincitori per lui non c’è stata prova d’appello.

Qualche giorno prima di Daniele, Edoardo Donnamaria fu eliminato per le stesse ragioni. Anche per questo che i vertici Mediaset hanno preso alcuni provvedimenti contro alcuni inquilini del loft romano, tanto da non ammetterli nei vari talk di Canale 5. Il GF ripartirà a settembre, condotto sempre d’Alfonso Signorini ma a quanto pare ospiterà non solo vip.