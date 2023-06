De Laurentiis: il futuro è azzurrissimo

Il Napoli solleva il trofeo che vale una stagione e dagli spalti il presidente De Laurentiis prende la parola: “Il nostro futuro è azzurrissimo”.

De Laurentiis: cosa ha dichiarato il presidente del Napoli?

Si chiude con una vittoria contro la Sampdoria lo straordinario campionato del Napoli. Si chiude nel segno di Osimhen e Simeone, due giocatori che a questo Napoli hanno dato tanto. Il nigeriano porta a casa il proprio trofeo personale: quello di capocannoniere. Sei gli azzurri hanno vinto con un distacco così evidente sulle altre anche merito di Victor Osimhen, a segno su rigore anche all’ultima di campionato.

- Advertisement -

A segno anche Simeone, che si prende la scena al minuto 84 con destro da fuori area che si insacca nell’angolo alto. Archiviata la pratica. Può cominciare la festa scudetto al Maradona.

La festa scudetto

Tanta musica per la festa scudetto del Napoli al Maradona. I festeggiamenti si sono protratti per tutta la sera, sin oltre la mezzanotte. Tanti cantanti si sono succeduti, da Gigi D’Alessio ad Emma Marrone, tutti a rendere omaggio alla città.

- Advertisement -

Poi sono tornati i giocatori e l’allenatore. In conferenza stampa Spalletti ha dichiarato che allenare una nazionale sarebbe stimolante per lui. Nel prendere la parola al Maradona ringraziato i tifosi per il sostegno la stagione. Anche il presidente De Laurentiis ha parlato: “Il futuro è azzurrissimo”, ha detto, forse pensando alle prossime sfide che la squadra affronterà.