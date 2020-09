De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis in tre su un aereo: cosa è successo?

Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sullo stesso volo per Milano: cosa è successo in volo tra i tre vip? Lo ha raccontato il magazine Oggi

Per una ironica coincidenza dovuta ad una serie d’eventi Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis si sono ritrovati sullo stesso volo, una location decisamente stretta per i tre personaggi che hanno intrattenuto gli amanti del gossip durante tutta l’estate e fra cui ultimamente non corre buon sangue.

A riportare il pittoresco episodio il settimanale Oggi che ha rilevato che De Martino, la sorella di Belen Rodriguez e Giulia de Lellis hanno preso lo stesso volo da Napoli diretti a Milano, per un caso decisamente fortuito l’ex ballerino d’Amici si sarebbe ritrovato seduto accanto all’ex cognata che avrebbe manifestato il suo fastidio nell’averlo vicino e gli avrebbe chiesto di spostarsi.

E’ proprio in quel momento che nella situazione è stata coinvolta Giulia de Lellis che ha manifestato la sua volontà ad avere De Martino vicino. Sembra infatti che l’influencer per evitare o porre limiti ad ulteriori imbarazzi avrebbe invitato l’ex conduttore di Made in Sud a sedere accanto a lei, placando in tal modo anche l’irascibilità della piccola Rodriguez evidentemente nervosa anche per i palesi problemi con Ignazio Moser.

Stefano De Martino e Giulia de Lellis: amicizia ritrovata in volo!

La disponibilità di Giulia de Lellis d’aver a fianco Stefano de Martino durante il volo diretto a Milano è stata apprezzata dall’ex ballerino d’Amici che a quanto pare ha conversato e si è divertito molto con l’influencer. Secondo quanto riportato dalle fonti riferite al magazine i due hanno parlato, scherzato e riso durante tutto il viaggio e questo è stato notato anche da Cecilia che non solo non è in buoni rapporto con l’ex cognato ma neanche con la De Lellis.