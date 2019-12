Diana Del Bufalo: “Io e Paolo Ruffini non stiamo più insieme”

Diana Del Bufalo tra i personaggi più eclettici e completi usciti d‘Amici ha rivelato d’essersi lasciata con Paolo Ruffini, il rumors di una loro crisi circolava da mesi e inoltre i due sui profilo social avevano fatto intuire che qualcosa non andava: ora arriva la conferma ufficiale. A dare la notizia della fine della storia la stessa Diana che su Instagram ha scritto un post per porre fine alle tante illazioni che si sono fatte sulla sua relazione con il comico:

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio“.

Diana Del Bufalo: “Nonostante tutto so quello che voglio”

Diana Del Bufalo è profondamente dispiaciuta, ha provato a salvare il rapporto ma evidentemente c’era rimasto poco da fare anzi ora prova a guardare avanti perchè crede in se stessa, e sa quello che vuole è una donna sicuramente più consapevole, cosciente e matura e anche se ha un animo Disney non può fare a meno di guardare in faccia la realtà:” A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo.” Diana è pronta a ricominciare, a viversi la sua quotidianità con la serenità e l’allegria di cui è dotata, inoltre la spontaneità e la voglia di vivere saranno la sua forza per rialzarsi con successo.