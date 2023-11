Dicembre su Cartoonito

DANIEL TIGER – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 4 dicembre tutti i giorni alle 8.20.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi attesi episodi della 6° stagione di DANIEL TIGER.

Daniel è un timido ma coraggioso ed allegro tigrotto che vive con la sua famiglia e che, con l’aiuto della mamma, del papà, degli amici e di tutti i vicini del quartiere, si diverte ad affrontare le piccole sfide di ogni giorno imparando sempre qualcosa di nuovo. Daniel e i suoi amici, infatti, in ogni puntata esplorano situazioni diverse e imparano a conoscere e a gestire le proprie emozioni.

Le storie raccontate nella serie appartengono al vissuto comune di ogni bambino: andare dal dottore, festeggiare il compleanno di un amico, la scuola, ecc. Gli argomenti vengono trattati in maniera semplice, comprensibile e allegra con l’aiuto di canzoncine e ritornelli che rafforzano la spiegazione. Insieme a Daniel i bambini esplorano in tutta sicurezza il loro mondo sempre pieno di sorprese.

Lo show trae ispirazione da

un programma educativo americano degli anni ’60, Mister Rogers’ Neighborhood, andato in onda per quasi 40 anni e condotto da Fred Rogers. I protagonisti erano delle simpatiche marionette, tra le quali spiccava Daniel Striped Tiger, papà del protagonista della nuova serie animata. Fred Rogers, ideatore del programma è stato un educatore americano che ha basato tutta la sua vita sullo studio dello sviluppo dei bambini in età prescolare. Le storie raccontate in Daniel Tiger sono state scritte grazie al contributo di specialisti nel campo dell’apprendimento prescolare e avvalendosi del lavoro di Fred Rogers. L’approccio è tutto incentrato sull’importanza dello sviluppo delle competenze socio-emotive, prima ancora dell’alfabetizzazione, per affrontare con serenità e successo la vita. Ogni episodio ha un tema (condivisione, autocontrollo, delusione, ascolto, sviluppo positivo dell’autostima), esplorato in modo generalizzabile e ripetuto mostrando esempi di situazioni diverse, per garantirne la comprensione.

Una sorta di divertente guida per le famiglie di oggi che integra la musica con l’interattività.

IL FILM DI CARTOONITO

Ogni lunedì alle 19.30.

Prosegue su Cartoonito (46 del DTT) l’appuntamento, ogni lunedì alle 19.30, con tanti film dedicati a tutta la famiglia.

Il 4 dicembre andrà in onda ELF.

Babbo Natale è impegnato nella classica consegna dei regali quando un bambino si nasconde dentro il suo saccone e viene ritrovato soltanto al ritorno al Polo Nord. Il piccolo, di nome Buddy, viene adottato da un elfo ed educato a vivere in tal modo ma quando compie l’età di trent’anni scopre la verità e decide di ritrovare i suoi veri genitori. Buddy partirà quindi alla volta di New York nel tentativo di ricongiungersi ai propri cari.

L’11 dicembre da non perdere “TOM & JERRY A NEVELANDIA”.

È tempo di inseguire lo spirito natalizio con Tom e Jerry! Con la magia nell’aria, Jerry e suo nipote, Tuffy, creano un topolino di neve che miracolosamente prende vita! Per evitare che il loro nuovo amico Larry, il topo di neve, si sciolga, Tuffy e Jerry devono correre al leggendario villaggio del Pupazzo di neve. Ma alle loro calcagna, Tom e il subdolo Dottor Doublevay hanno i loro piani per sfruttare la magia di Lerry.

Il 18 dicembre, sarà la volta di TAZ: ALLA RICERCA DELL’HAMBURGER.

Il film del 2023, prodotto da Warner Bros. Animation, vedrà protagonista il mitico Diavolo della Tazmania per un’epica avventura volta a trovare un ladro di cibo che sta mettendo in crisi la Tazmania.

ASPETTANDO IL NATALE

Il 20, 21 e 22 dicembre alle 19.30.

Cartoonito (46 del DTT) celebra la magia del Natale con tre imperdibili speciali a tema in onda il 20, 21 e 22 dicembre alle 19.30.

Si parte il 20 dicembre con BUGS BUNNY COSTRUZIONI – IL FESTIVAL DELLE LUCI.

I costruttori Looney decidono di organizzare un festival di luci per le festività ma per riuscire a portare a terminare il loro lavoro avranno bisogno questa volta dell’aiuto di tutti gli abitanti di Looneyburg.

Il 21 dicembre da non perdere, in esclusiva Prima TV, BATWHEELS – FESTE SUL GHIACCIO. Frustrata dalle distrazioni natalizie delle Batwheels, Batwing decide di sventare da sola il piano malvagio di Natale di Mr.Freeze, ma presto si accorgerà quanto sia difficile farlo senza l’aiuto del team.

Il 22 dicembre sarà la volta de LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – UN GAT-TASTICO NATALE.

È Natale nella casa delle bambole! Dopo aver messo la decorazione finale sull’albero di Natale, l’Elfo Figgy chiama Gabby per comunicarle che Gatto Natale ha bisogno del suo aiuto. Spetterà a Gabby e a Pandy correre in supporto di Gatto Natale e delle Gatto Renne per consegnare i regali a tutti gli amici della casa delle bambole.

LA CASA DI TOM&JERRY

Dal 25 dicembre al 5 gennaio alle 12.45.

Questo Natale Cartoonito (46 del DTT) diventa la casa di Tom & Jerry. Il canale ospiterà infatti il duo più famoso dell’animazione, leader incontrastati di gag e slapstick e protagonisti di famosi ed esilaranti film.

L’appuntamento con tante spassose avventure in compagnia di Tom e Jerry è dal 25 dicembre al 5 gennaio alle 12.45.

SANTIAGO DEI MARI – I NUOVI EPISODI IN ECSLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 2 gennaio tutti i giorni alle 19.30.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi della serie all’insegna dell’avventura: SANTIAGO DEI MARI.

Lo show vede come protagonista un pirata di otto anni: Santiago Montes.

Coraggioso e di buon cuore, il giovane intraprende un viaggio alla ricerca di tesori, con lo scopo di mantenere l’Oceano un luogo sicuro.

Ad accompagnarlo, un piccolo equipaggio composto dal suo goffo cugino Tomàs, che con la sua chitarra è in grado di imbrigliare il vento, e la sirena Lorelai, che può trasformarsi in umana e parlare con le creature marine.

Santi e i suoi migliori amici solcheranno l’oceano con la maestosa nave El Bravo e, attraverso le loro avventure, i piccoli spettatori potranno comprendere l’importanza della salvaguardia dei mari imparando, inoltre, qualche parola di spagnolo.

PICCOLE PESTI DAY

Il 6 gennaio tutto il giorno.

Torna come ogni anno su Cartoonito (canale 46 del DTT) l’immancabile appuntamento con “PICCOLE PESTI” in onda il 6 gennaio per tutto il giorno: un evento speciale per trascorrere l’Epifania in compagnia dei personaggi più pestiferi e divertenti del canale, che per l’occasione si scateneranno per un’intera giornata all’insegna di risate, situazioni buffe e qualche monelleria innocente. Da non perdere quindi sul canale una selezione dei top show con protagoniste tante piccole, adorabili pesti, da TOM & JERRY a BUGS BUNNY, SIMONE e TITTI E SILVESTRO.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini.

Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

