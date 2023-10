Novembre su Cartoonito

BATWHEELS – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Tutti i giorni alle 19.00.

- Advertisement -

Prosegue in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) l’appuntamento – tutti i giorni alle 19.00 – con la nuova serie BATWHEELS.

BATWEELS, prodotto da Warner Bros. Animation, è il nuovo e primo imperdibile show targato DC con protagonisti Batman, Robin e Batgirl dedicato al pubblico prescolare.

- Advertisement -

La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine!

Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi DC.

Le Batwheels vivono nella Batcaverna, direttamente sotto la residenza di Bruce Wayne. Il quartier generale di Batman per la lotta al crimine è un paradiso automatizzato per i veicoli, dotato di tutto ciò di cui il team ha bisogno per la manutenzione e il supporto, comprese le stazioni di rifornimento, le baie di riparazione e i computer che la squadra utilizza per monitorare le emergenze intorno a Gotham City.

Il team di super-veicoli è composto da: BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; infine, c’è BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

A supportare il team, ci saranno BATMAN che, come una figura paterna, motiva le giovani Batwheels; ROBIN, che nel corso della serie diventerà sempre più sicuro delle proprie capacità; e BATGIRL, l’esperta di tecnologia, sempre pronta all’azione.

Nelle loro avventure, le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori potranno osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono proprio come dei bambini!

BATWHEELS vedrà al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostrerà ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

IL TRENINO THOMAS – GRANDI AVVENTURE INSIEME! I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 6 novembre tutti i giorni alle 14.50.

Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi, attesissimi episodi in Prima TV free de IL TRENINO THOMAS – GRANDI AVVENTURE INSIEME!

L’appuntamento è dal 6 novembre tutti i giorni alle 14.50.

Tra i nuovi personaggi introdotti della serie spicca Bruno, il carro frenante autistico che sarà protagonista di tante avventure insieme a Thomas e ai suoi amici.

Gioioso e simpatico, Bruno è bravissimo nel suo lavoro e mantiene fermi carichi grandi e pesanti con i suoi potenti freni. È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor. Il carro frenante ha delle scalette e una lanterna sulla sua carrozzeria esterna rosso brillante che indicano il suo stato emotivo e si muovono quando è eccitato o prudente. Il giorno più bello per lui è quello che può trascorrere con i suoi amici, che lo amano e lo rispettano per quello che è.

POLLY POCKET – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 16.30.

Arrivano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi, attesissimi episodi in Prima TV free di POLLY POCKET.

L’appuntamento è dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 16.30.

Lo show segue le avventure di Polly, una ragazza di 11 anni piena di energia e voglia di fare. Abile inventrice, è capace di assemblare gli oggetti che ha intorno dando vita a magnifiche creazioni. Polly è intelligente, curiosa e molto sicura di sé. A causa della sua bassa statura spesso si sente ripetere di essere troppo piccola per fare ciò che sogna, ma lei non demorde, essere piccoli per Polly non è di certo un limite ma una grande forza e la giovane decide di dimostrarlo in tutti i modi possibili.

Ad aiutarla nell’impresa arriverà un medaglione magico ereditato da nonna Penelope Pocket, una donnina di appena un metro e mezzo ma dalla grande personalità. Molto attiva e amante dell’avventura, la nonna insegnerà alla giovane nipote che anche la persona più piccola può fare la differenza. Il medaglione permetterà a Polly di rimpicciolire sé stessa e tutto ciò che ha intorno: un potere stupefacente che, all’improvviso, renderà il mondo della protagonista più grande che mai.

Polly desidera utilizzare il suo dono per fare del bene agli altri,

ma gestire un potere così grande a soli 11 anni non si rivelerà affatto semplice. Con entusiasmo e ingenuità combinerà qualche pasticcio, ma per fortuna accanto a lei non mancheranno mai le sue inseparabili amiche, Shani e Lila. Contagiate dal carisma e dalla passione della loro amica, si ritroveranno coinvolte in tante, entusiasmanti e sempre nuove avventure.

Le tre, inoltre, dovranno far fronte all’agguerrita nemica, Griselle Grande. Un tempo Griselle era la migliore amica della nonna di Polly, ma quando scoprì il medaglione divenne ossessionata dal suo potere e cercò di sottrarlo alla sua proprietaria con scopi tutt’altro che benevoli. Ad aiutarla nell’impresa ci sarà la sua fedele nipote Gwen.

Attraverso le avventure della sua mini protagonista, la serie mostra ai bambini che tutto è possibile e che essere piccoli non è un limite ma una grande possibilità. Con le missioni di Polly, Shani e Lila, semplici ragazzine e non super eroine, viene esaltato, inoltre, il lato più divertente dei guai e le fantasiose soluzioni che spesso è possibile trovare per risolverli.

I FILM SU CARTOONITO

Prosegue l’appuntamento su Cartoonito dedicato ai movie tutti i lunedì alle 19.30.

Prosegue su Cartoonito (46 del DTT) l’appuntamento, ogni lunedì alle 19.30, dedicato ai movie.

Si parte il 30 ottobre con ANT BULLY – UNA VITA DA FORMICA.

Quando sei piccolo come una formica, il mondo più grande è molto più avventuroso! È quello che impara Lucas dopo aver sparato con la sua pistola ad acqua a delle povere formiche. Per vendicarsi, le formiche ricorrono ad una pozione segreta che riduce il ragazzo alle loro dimensioni. Julia Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep e Paul Giamatti sono tra le voci della versione originale di questa scatenata ed appassionante commedia dedicata a tutta la famiglia.

Il 6 novembre sarà la volta di SLIME.

Indy e la sua migliore amica Olivia vanno pazze per lo slime, proprio come tutti gli altri bambini. L’unica persona che lo disprezza è Dominicus Duff, il più grande boss dei giocattoli del paese. A causa dello slime, non vende più i suoi giocattoli e vuole rendere illegali tutti gli slime e confiscarli. Riusciranno Indy e Olivia a salvare lo slime?

Il 13 novembre si prosegue con ANCORA PIU’ SLIME.

La creatrice di slime Indy deve inventare una nuova ricetta per un grande Slime Gala. Quando aggiunge segretamente lo slime di polpo alla sua ricetta, ottiene dei colori magici. È il migliore che abbia mai fatto! Ma quando Benji, un geloso creatore di slime, riesce a rubare la ricetta, tutto comincia ad andare storto. Riuscirà Indy a fermare Benji e a riconquistare i suoi fan?

Il 20 novembre, a chiudere la trilogia, andrà in onda SEMPRE PIU’ SLIME Un importante ingrediente per la creazione dello slime diventa introvabile, causando una crisi globale nella produzione di slime. Indy parte alla ricerca dell’origine di questo viscido ingrediente. Con i suoi vecchi e nuovi amici Indy viaggerà per il mondo trovandosi ad affrontare un viscido mistero.

Il 27 novembre da non perdere THE POLAR EXPRESS.

È la notte di Natale. Un ragazzino, steso nel suo letto, pensa che quella dell’arrivo di Babbo Natale sia tutta una bugia. Spinto da un forte rumore, esce di casa e vede un enorme treno a vapore. Si tratta del Polar Express, diretto a casa di Babbo Natale. Per il ragazzo ha inizio un’indimenticabile e magica avventura.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Ottobre su Cartoonito