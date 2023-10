Diego Daddi e Elga Enardu di nuovo insieme: pace fatta?

Solo qualche giorno fa Diego Daddi e Elga Enardu hanno rivelato la fine del loro matrimonio. I due ex protagonisti d’Uomini e Donne hanno infatti avuto una serie di problemi e hanno deciso di dirsi addio. Pur non rivelando l‘entità delle cause che li hanno portati a separarsi entrambi hanno rivelato sui social d’essere molto addolorati.

Oggi sembra aprirsi un nuovo spiraglio per i due. Da qualche giorno sia Diego che Elga hanno dato segnali d’avvicinamento e i fan hanno gioito per il fatto che i due stiano tentando di riprovarci. Del resto l’amore tra l’ex tronista e Daddi è nato in modo spontaneo anche se sotto i riflettori. I due hanno fatto sul serio sin da subito e hanno fatto sognare i fan d’Uomini e Donne.

Dopo hanno deciso di convolare a nozze e tutto sembrava procedere alla grande fino a qualche settimana fa. Diego ha sempre rivelato d’amare solo Elga e che il suo amore per lei andava salvato, oggi l’ex tronista sembra essere della stessa opinione. Sui social hanno rivelato d’essere di nuovi vicini, il loro amore merita una seconda possibilità: ecco cos’ha scritto Elga.

Elga Enardu: “Non è mai finito il nostro rapporto“

“Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego. Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara.

Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo.” Queste le parole usate da Elga per rassicurare i fans.