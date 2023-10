Elga Enardu, l’addio a Diego: “Sto malissimo”

Elga Enardu e Diego Daddi si sono conosciuti alla corte di Maria de Filippi. Uomini e Donne ha battezzato il loro amore, una storia vissuta intensamente e oggi finita. I due sono stati insieme tanti anni, sono anche convolati a nozze e tutto sembrava andare a gonfie vele. Poi nei giorni scorsi l’ex tronista ha rivelato d’aver detto addio a Diego. I motivi della rottura non sono stati rivelati.

Elga, sostenuta dalla sua famiglia, ha interagito con i fans sui social a cui ha risposto senza esitazione. Ha smentito che il matrimonio è fallito a causa della mancanza di figli, anche se oggi è contenta di non averne avuti. L’ex volto d’Uomini e Donne ha poi confermato di stare male, ma sta provando a reagire. Ha poi aggiunto che i sentimenti che prova per Diego non cambieranno mai, nonostante quello che sta vivendo ora lo amerà per sempre:

“Sto malissimo ma reagisco. Non ci posso credere, ma la nostra storia non è mai finita, ci ameremo sempre.” Elga non ha poi rivelato che a suo avviso un uomo non dovrebbe mai tradire la donna che dice d’amare. Il che ha fatto dedurre che la causa della fine del rapporto sia legato ad un tradimento dell’ex corteggiatore. Ma queste sono solo supposizioni.

Elga Enardu: “Anche io non riesco a crederci“

L’ex tronista non nega di vivere un momento molto difficile. Sta soffrendo e non riesce a credere che Diego non sia più al suo fianco: “Nemmeno io ci posso credere che ci siamo lasciati”. Poi ha precisato: “Il nostro rapporto non si è mai rotto, ci siamo amati moltissimo, ci amiamo moltissimo, ci ameremmo per sempre… Nel mio caso la storia non è mai finita”.

Elga non sembra voler lasciare nessuna porta aperta, ma dalle sue parole si deduce che ha vissuto un amore vero e intenso e continuerà ad amare Diego come ha fatto dal primo giorno che lo visto.