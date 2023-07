Diletta Leotta intervista Loris Karius: “Volevi un maschietto”

Mamma Dilettante il podcast creato da Diletta Leotta che ospita genitori vip e le loro esperienze con i figli ha un seguito rilevante. La giornalista di Dazn è riuscita ad ottenere credibilità e successo ed è molto fiera dell’obiettivo raggiunto. Nei giorni scorsi Diletta ha ospitato il suo compagno Loris Karius. I due diventeranno genitori tra poco meno di un mese e sono molto emozionati.

Karius ufficialmente gioca in Inghilterra, ma fino ad ora è stato molto presente con la sua fidanzata. A Diletta Leotta ha parlato delle sue emozioni di diventare padre. Il portiere ha inizialmente ammesso che non gli piace fare interviste soprattutto quando a fare le domande è la sua compagna. Una volta superato l’imbarazzo Loris ha rivelato di non essere del tutto preparato a diventare genitore:

“Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse”. Il calciatore ha promesso alla compagna di collaborare nell’accudire la bambina: “Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme”.

Loris Karius: “Volevi un maschietto”

Loris Karius è felice di diventare padre non gli importava del sesso anche se per Diletta invece era importante: “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”.

Il calciatore ha speso parole d’affetto nei confronti della compagna: “Tu sei sempre positiva, e sempre di buon umore. Sei sempre amichevole e aperta con le altre persone”.