Diletta Leotta, Loris Karius rivela: “Mi è piaciuta subito”

Per la prima volta è Loris Karius a parlare di Diletta Leotta. Il calciatore, che milita nel Newcastle, squadra inglese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla compagna. Ha raccontato della prima impressione avuta quando l’ha conosciuta, del suo neo ruolo di padre e di come riesce a far funzionare la relazione a distanza.

Intervistato dal Corriere della sera Loris ha ricordato che ha amato Diletta sin dal primo giorno: “Quando l’ho vista per la prima volta non ho capito più niente. E’ stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai”. Per lui è stato un crescendo d’emozioni che lo hanno inaspettatamente travolto. “Quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. E’ bello che abbia pensato subito ai bambini”.

Il calciatore ha riferito che nessuno conosceva l’altro e l’attrazione è stata priva di condizionamenti. E’ evidente che questo ha reso tutto molto più spontaneo e semplice: “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo”. Di Diletta gli piace l’entusiasmo, ha un carattere solare, è sorridente e positiva. Inoltre sa prendersi cura di lui.

Loris Karius: “non sono geloso“

Nonostante la distanza Diletta Leotta e Loris Karius sono molto felici. Riescono ad alimentare questo amore e a farsi travolgere soprattutto ora che c’è la piccola Aria. Il calciatore ha ammesso di non essere una persona gelosa, ha molto fiducia nell’inviata di Danz:

“Siamo lontani per giorni, non potrei vivere una relazione a distanza se lo fossi. Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa”. Per ora Karius non ha intenzione di lasciare l’Inghilterra per avvicinarsi alla Diletta e la figlia, aspetta una buona offerta di lavoro: “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”.