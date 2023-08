Diletta Leotta neo mamma: prima passeggiata in tre

Mamma solo da qualche settimana della piccola Aria, Diletta Leotta si sta godendo appieno questi giorni. Aria le ha sicuramente rivoluzionato la vita, ma le ha anche portato tanta gioia e felicità. In questi giorni la conduttrice di Dazn si occupa h24 della neonata, ha al suo fianco Loris Karius padre d’Aria. Tra nottate, biberon e pannolini Diletta non manca di godersi qualche minuto di relax.

Nei giorni scorsi ha pubblicato uno scatto dove appare a passeggio con la neonata e il suo cagnolino: “Passeggiata in 3…” Questa la didascalia che accompagna l’immagine davvero iconica. La conduttrice si trova al parco, con la piccola Aria nella carrozzina e il suo cane al guinzaglio. Per l’uscita Diletta ha indossato mini short e felpa rossa, occhiali da sole e un make up decisamente acqua e sapone.

Impossibile per i fan non notare la perfetta forma fisica della Leotta a solo qualche settimana dal parto: “Sei in perfetta forma”. E ancora: “Sembra che non hai partorito, davvero i miei complimenti” ha scritto un’utente. “Grande elasticità fisica, complimenti sinceri” si legge. Insomma Diletta è raggiante, felice e bellissima e non può non condividere questo momento d’estasi con i suoi tanti fans.

Diletta Leotta, quando torna a lavoro

E’ mamma solo da qualche giorno, ma l’inviata di Dazn sa che dovrà tornare presto al lavoro. Il campionato è iniziato, ma la showgirl sapeva che non sarebbe stata presente per la prima fase. Tuttavia la Leotta ha più volte dichiarato che sarebbe tornata presto al lavoro.

Avrebbe rispettato i suoi tempi di ripresa post parto, e quelli della piccola ma non avrebbe rinunciato a tornare sul campo. Per ora si gode il momento speciale, e tutto l’emozioni che Aria le regala ogni giorno.