Diletta Leotta sulla gravidanza: “Mi sono sentita ingombrante”

A poco meno d’un mese dalla nascita di Aria, Diletta Leotta ha rilasciato la sua prima intervista a Sette, allegato del Corriere della sera. L’inviata di Dazn ha parlato della gravidanza, di come ha vissuto i nove mesi di gestazione, e di come sta affrontando la maternità.

Diletta ha confessato che ha sempre desiderato diventare mamma, ma non aveva fatto programmi. Viene da una famiglia numerosa e i figli fanno parte della sua educazione, ma quando ha scoperto d’essere incinta è stata una sorpresa. Inizialmente era sotto choc, poi il compagno, il calciatore Loris Karius, l’ha tranquillizzata, lui era felicissimo. La conduttrice ha speso parole d’affetto e stima per il portiere che è certa che sarà un padre fantastico:

“Credo che Loris sicuramente sarà un padre presente ma giovanile. Anche mia mamma mi racconta che con me è stato diverso: la prima figlia l’ha avuta a 18 anni, me a 37 quando aveva vissuto di più e aveva un’altra consapevolezza”. Ha poi spiegato come si sta adattando alla piccola: “I primi giorni ho comprato un sacco di cose che ci mancavano e delle quali non sapevamo di avere bisogno: ci stiamo adattando alle sue esigenze, pian piano sto imparando. E’ una scuola super intensa, in pochi giorni mi sono già trasformata.“

Diletta Leotta: “Spero d’essere una buona mamma“

La conduttrice di Dazn si sta impegnando molto, desidera essere una buona mamma: “ Sto ancora prendendo le misure, ma spero di essere una buona mamma. Senza rinunciare a me. E senza restare da sola: è importante avere il papà vicino, l’aiuto di mia mamma, la puericultrice… Sono tutti importanti in questa fase”.

Infine la giovane conduttrice ha affermato d’aver vissuto una gravidanza serena anche se nell’ultimo periodo si sentiva goffa e pesante: “Nell’ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti, e questo tipo di cambiamento fisico mi è pesato. Accettare la gravidanza è un processo bello ma lento”.