Divorzi vip 2019, tutte le coppie che si sono dette addio

Molte le coppie che nel 2019 si sono dette addio e hanno deciso, dopo aver fatto sognare con i loro amori romantici, dannati, appassionati e a volta anche criticati tanti fans, di lasciarsi e divorziare. Rotture inaspettate, divorzi miliardari che hanno attirato l’attenzione del gossip internazionale anche per le modalità con cui sono stati realizzati. Di seguito alcune coppie che hanno lasciato il segno non tanto per il loro amore quanto per la loro particolare e egocentrica separazione.

Khloé Kardashian e Tristan Thompson amore e tanti tradimenti

Khloé Kardashian e Tristan Thompson si sono detti addio dopo una lunga serie di tradimenti del giocatore di basket ben noti e pubblicizzati sui tanti magazine di gossip internazionali. La giovane Kardashian ha tollerato e cercato di sopportare l’infedeltà del marito fino a quando non è stato reso noto il tradimento di quest’ultimo con Jordyn Woods la migliore amica di Kylie Jenner.

Lili Reinhart e Cole Sprouse uniti sul set divisi nella vita

Lili Reinhart e Cole Sprouse coppia molto nota per essere protagonista della serie Riverdale per un periodo sono stati uniti anche nella vita, ma quest’anno hanno deciso di lasciarsi deludendo i loro tanti fans che hanno sempre condiviso e sostenuto il loro amore. C’è da dire che non sembra una rottura definitiva Lili ha infatti dedicato a Cole un post di buon compleanno che fa intendere una nuova intesa fra i due: “Ho provato a trovare una poesia da inviarti. Perché le parole mi stavano tradendo. Ma ho cercato senza trovare nulla che ti rendesse giustizia. Tutte quelle poesie non possono capire. Le parole di nessun altro potrebbero. Non sanno quale fortuna sia amarti. Smielata poesia di compleanno per @colesprouse“.

Bella Hadid e il cantante The Weekend fine di una passione

Bella Hadid e il cantante The Weekend si sono detti addio per l’ennesima volta, la coppia non riesce a trovare un modo per stabilizzare il rapporto e nonostante c’è una grande passione il 2019 segna per loro un nuovo allontanamento sia fisico che mentale. In molti sostengono che il loro allontanamento sia dovuto agli impegni professionali e presto torneranno insieme mentre altri sono certi che i due non hanno ancora trovato il modo per tenere in piedi e stabile il loro rapporto.