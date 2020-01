Domenica Live, Elga Enardu assente: “Non mi siedo con gente di basso livello”

Elga Enardu boicotta l'invito di Barbara d'Urso a Domenica Live e spiega su Instagram perchè non si è presentata in studio

Domenica Live riparte alla grande dopo la sospensione delle vacanze di Natale, il salotto di Barbara D’Urso si concentra soprattutto sui personaggi che stanno animando il Grande Fratello Vip appena iniziato e in particolare mette in discussione la presenza di Serena Enardu, ex di Pago, determinata ad entrare per chiarire con il cantante lasciato in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island.

Serena, dopo aver accettato l’esito del televoto che non l’ha voluta come inquilina del GF per una settimana, è stata costretta a tornare a casa dispiaciuta ma ancora determinata a riconquistare Pago di cui si è riscoperta innamorata, il cantante da parte sua è confuso e vuole approfittare della parentesi reality per riflettere e capire quello che vuole veramente.

La situazione è stata disputata dagli ospiti in studio a Domenica Live: Karina Cascella e Giovanni Conversano, Daniele Interrante e Riccardo Signoretti tutti palesemente dalla parte di Pago che ha il diritto di comprendere meglio quello che vuole vivendosi la sua esperienza da solo lontano da varie pressioni. Barbara D’Urso aveva colto anche la richiesta di Elga Enardu di voler presenziare nel programma per poter sostenere le ragioni della sorella, soprattutto dopo l’attacco di Conversano avvenuto nei giorni precedenti.

Domenica Live, Elga Enardu non si presenta in studio

Elga Enardu nonostante la disponibilità della redazione di Domenica Live a darle lo spazio opportuno per difendere la sorella non si è presentata e sollecitata dai followers che l’avvertivano di quello che stava succedendo in studio ha scritto un post dove spiega perchè ha preferito non presentarsi:

“È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no.” Una scelta quella dell’ex tronista decisamente opinabile.