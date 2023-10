Drag Race Italia 3

Paramount+ e WOW hanno svelato oggi il trailer ufficiale dell’attesissima terza stagione di DRAG RACE ITALIA, che sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre, e successivamente anche su Paramount+ in America Latina.

Il trailer della nuova stagione di DRAG RACE ITALIA che sarà condotta da Priscilla, è stata presentato domenica 1 ottobre al 37° MIX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e di cultura queer di Milano.

- Advertisement -

In DRAG RACE ITALIA – che vedrà in giuria

oltre a Priscilla, Chiara Francini Paola Iezzi e Paolo Camilli – le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate “Italia’s Next Drag Superstar “.

Sono 13 le queen di questa nuova stagione di DRAG RACE ITALIA: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja. Chi tra loro avrà più carisma, unicità e talento? Per conoscerle più da vicino, su Paramount+ sarà disponibile l’episodio “Meet The Queens”.

- Advertisement -

La terza stagione di DRAG RACE ITALIA è

l’ultima versione internazionale del franchise di successo DRAG RACE in anteprima quest’anno, dopo DRAG RACE MEXICO e DRAG RACE BRASIL, che ha debuttato il 30 agosto ed è disponibile su Paramount+ e su MTV in Brasile e America Latina. Il titolo sarà anche presentato in anteprima su WOW Presents Plus in tutto il mondo.

I fan, inoltre, possono guardare in streaming DRAG RACE GERMANY su Paramount+ in Germania, Austria e Svizzera e a livello globale su WOW Presents Plus, in tutti gli altri paesi. Tutte le serie saranno prossimamente disponibili per lo streaming su Paramount+ anche negli Stati Uniti.

RuPaul’s Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come Produttori esecutivi per World of Wonder.

About World of Wonder

World of Wonder (WOW) ha rimodellato la cultura pop internazionale, vincendo 30 Emmy, ispirando due Oscar, creando la rete globale WOW Presents Plus in 190 territori e portando la cultura drag sulla scena mondiale attraverso RuPaul’s Drag Race e DragCon. Il portafoglio televisivo pionieristico di WOW comprende altri franchise di successo come Million Dollar Listing.

La sua divisione cinematografica WOW Docs produce documentari innovativi come Mapplethorpe: Look at the Pictures, Party Monster e The Eyes of Tammy Faye. WOW gestisce anche il canale YouTube WOWPresents, l’etichetta musicale World of Wonder Records, il WOW Podcast Network ed eventi internazionali dal vivo per tutto l’anno. I co-fondatori Fenton Bailey e Randy Barbato sono stati citati nel Reality TV Impact Report di Variety e nel Most Powerful Producers di Hollywood Reporter in Unscripted.

Tra i riconoscimenti per il loro lavoro pionieristico figurano l’IDA Pioneer Award, la lista Global 100 di Realscreen, l’Impact Award di Banff e l’OUT 100. Nel 2022, World of Wonder si è classificata al secondo posto tra le aziende cinematografiche e televisive nella classifica delle 50 aziende più innovative del mondo stilata da Fast Company.

About Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios

Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios è una delle principali entità mediatiche del mondo che si connette con il pubblico globale attraverso i suoi nove marchi iconici – MTV, Comedy Central, VH1, CMT, Pop, Logo, The Smithsonian Channel, Paramount Network e TV Land – e la sua divisione studios che produce serie acclamate e documentari premiati attraverso MTV Documentary Films.

About Paramount+

Paramount+ è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità.

Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud.

Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitare il sito www.paramountplus.it e seguire @ParamountPlusIT sulle piattaforme social.

About Ballandi

Ballandi è una società di produzione italiana leader nel settore dell’intrattenimento da oltre 40 anni. Con un’attenzione particolare all’originalità e alla qualità in vari generi, Ballandi ha prodotto più di 1.000 episodi di televisione in prima serata e più di 600 ore di documentari e serie premiate.

Il loro portafoglio di programmi di successo comprende, tra gli altri, “Ballando con le Stelle”, “Stasera Casa Mika”, “Roberto Bolle – Danza Con Me” e “Drag Race Italia”. Ballandi ha una solida storia di produzione di “One Man Show” di successo per alcuni dei più amati artisti italiani.