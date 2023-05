Droga: nascondeva 8 kg di cocaina nella sedia a rotelle

Un insospettabile narcotrafficante è stato arrestato a Milano Malpensa. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno rinvenuto più di 8 kg di cocaina nascosti in una sedia a rotelle. L’uomo, di origini statunitensi, è atterrato in Italia con un volo proveniente da La Romana (Santo Domingo). Ha effettuato tutti i controlli seduto su una carrozzella e con un grosso tutore alla gamba destra.

A fiutare “il problema” è stato proprio Cosmo, il cane detective che ha segnalato al militare la possibile presenza di sostanze stupefacenti. A quel punto, nonostante le condizioni delicate del viaggiatore, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione, prendendo tutte le misure del caso. Oltre ai bagagli e agli indumenti dell’uomo hanno controllato anche la sedia a rotelle che lo trasportava, trovando il bottino incriminato.

I finanzieri hanno smontato le ruote costatando il peso anomalo di ognuna

I finanzieri hanno iniziato ad insospettirsi anche circa le motivazioni poco convincenti addotte per il viaggio in Italia e considerata la tratta a rischio narcotraffico. Hanno smontato le ruote costatando il peso anomalo di ognuna, e dopo un primo controllo ai raggi X risultato negativo, hanno deciso di controllare anche all’interno. I trafficanti avevano occultato nella camera d’aria ben 43 involucri contenenti 8,4 Kg di cocaina. Il soggetto è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio che ne ha convalidato l’arresto e ne ha disposto il trasferimento in carcere.