Ecco perché la luna si sta arrugginendo

Gli scienziati hanno notato un fenomeno particolarmente interessante che riguarda il nostro satellite, ovvero la Luna. Quest’ultima infatti si sta letteralmente arrugginendo. Marte è estremamente celebre per il suo colore rosso ruggine derivante dal ferro presente sulla sua superficie. Il ferro infatti combinato con l’acqua e l’ossigeno danno vita a quel colore spettacolare che noi tutti conosciamo. Tuttavia gli esperti non riescono a comprendere come anche sulla Luna si stia verificando lo stesso fenomeno, ricordiamo che sul satellite non c’è ossigeno.

Lo scienziato Shuai Li dell’Università delle Hawaii si è interessato a questo misterioso fenomeno e ha deciso di studiare i dati raccolti dall’orbiter Chandrayaan-1 dell’Indian Space Research. Il dispositivo in questione nel 2008 ha scoperto il ghiaccio sulla superficie lunare. Shuai Li si è concentrato in particolar modo sugli spettri polari presenti sul satellite. Sebbene su di esso non ci siano rocce ricche di ferro è stato comunque molto sorpreso nel constatare una corrispondenza con l’ematite. Il minerale in questione è una forma di ossido di ferro prodotto quando il ferro stesso viene esposto all’ossigeno. Ma tutto ciò come si è verificato sulla Luna se su di essa non è presente né acqua liquida né ossigeno?

La possibile spiegazione

Fraeman, un altro scienziato, cerca di dare una spiegazione razionale a tale fenomeno. Secondo quest’ultimo infatti ci sarebbero determinate zone della luna che vengono raggiunte da piccolissime quantità di ossigeno terrestre. Secondo l’esperto infatti «Potrebbe essere che piccoli frammenti d’acqua e l’impatto delle particelle di polvere stiano permettendo al ferro presenti sulla luna di arrugginirsi». Inoltre lo stesso precisa che l’acqua potrebbe raggiungere la luna grazie alle particelle di polvere in rapido movimento che colpiscono in modo regolare il satellite. Esse infatti molto probabilmente rilasciano molecole di acqua che combinate con l’ematite e le piccole parti d’ossigeno spiegano scientificamente il fenomeno della ruggine sulla Luna.

