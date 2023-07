Edoardo Donnamaria risponde ad Antonella: “Ora parlo io”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno posto la parola fine alla loro storia nata sotto i riflettori della casa del GFVIP7. I due, dopo una serie d’alti e bassi, non hanno superato le incomprensioni e oggi sono più distanti che mai. La Fiordelisi ha poi abusato dei suoi profili social per denunciare tutto il suo malessere e ha puntato il dito nei confronti dell’ex coinquilino.

Da parte sua Donnamaria ha cercato d’essere più diplomatico ribadendo di voler molto bene ad Antonella. Tuttavia non può non riconoscere che l’ex fidanzata ha qualche problema soprattutto con i social, da cui ha una vera e propria dipendenza emotiva. In questi ultimi giorni poi si è parlato della possibilità di un ritorno di fiamma. In alcune circostanza Edoardo ha ammesso d’aver avuto dei contatti con Antonella, i due si sono scambiati anche qualche like pubblico.

- Advertisement -

In seguito anche Daniele dal Moro ha fatto credere ai Donnalisi che i due ex gieffini fossero di nuovo vicini. Visti i tanti rumors Edoardo ha chiarito la situazione rivelando una volta per tutte che la storia con la Fiordelisi non può avere un futuro. Intanto Antonella ha voluto prendere le distanze dall’ex pubblicando un tweet che ha infastidito l’ex volto di Forum: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”

Edoardo Donnamaria: “Ho subito violenze e diffamazioni”

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi.” Ha esordito l’ex gieffino che non ha nascosto d’essere dispiaciuto per come si è evoluta la situazione.

- Advertisement -

Donnamaria ha poi sottolineato d’aver subito offese e violenze: “Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni.” L’ex gieffino ha poi invitato tutti a non chiamarlo più in causa, la sua pazienza è al limite.