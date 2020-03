Elena Morali e Luigi Mario Favoloso è vero amore?

La notizia di un presunto flirt tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso circola già da qualche giorno, i due reduci da storie passate e finite non in un modo normale si sono incontrati per caso tra un ospitata e l’altra nei salotti televisivi Mediaset, fra loro c’è stata subito intesa e ora si stanno conoscendo.

Elena Morali ha scritto su Instagram una tenera dedica proprio al suo nuovo amore, e anche se per il momento i due diretti interessati parlano solo di frequentazione la showgirl di Colorado sembra essere molto presa da Favoloso, tanto da ringraziarlo pubblicamente per averle fatto ritrovare il sorriso:

“Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno.“

Elena Morali: “Grazie Luigi per avermi ridato il sorriso…”

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono anche concessi una breve vacanza in Libano, sono andati a Beirut per qualche giorno solo per conoscersi meglio e stare da soli. A rivelarlo lo stesso Luigi che ha telefonato a Barbara D’Urso mentre stava intervistando Daniele di Lorenzo ex di Elena.

Luigi ha dichiarato che per il momento sta corteggiando Elena perché le piace molto e non c’è altro, ma a quanto pare anche la stessa Morali sembra essere molto presa dall’ex di Nina Moric.