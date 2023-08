Elenoire Ferruzzi criticata sui social: non chiedo scusa

Elenoire Ferruzzi è stata travolta da una serie di polemiche dopo aver commentato una foto d’Antonella Clerici. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha pubblicato uno scatto dove appare senza filtri e trucco, un primo piano che rivela il status in vacanza. Il post ha ottenuto tantissimi like, i fans hanno infatti apprezzato il gesto di Antonella e non potevano che commentarlo in modo positivo.

All’ex gieffina è stato chiesto di dire la sua sul primo piano e di rivelare cosa pensa del fatto che un vip si mostri sui social senza trucco. La risposta della Ferruzzi è stata imprevista e ha sorpreso i tanti fans convinti che un personaggio come Elenoire che sin da piccola ha ricevuto critiche e offese per il suo aspetto avrebbe apprezzato il coraggio della Clerici.

“Un uomo!” ha esordito la Ferruzzi. Parole che hanno immediatamente scatenato le polemiche social. Molti gli utenti che hanno criticato l’ex gieffina per le sue parole offensive, per prima dovrebbe capire che certe affermazioni sono inadeguate e fanno male. E se la Clerici non ha ancora risposto al commento dimostrandosi una persona intelligente e superiore alle polemiche social, i fan della conduttrice si sono schierati dalla sua parte.

Elenoire Ferruzzi: “Non ho nulla di cui scusarmi“

L’ex gieffina poche ore fa ha pubblicato un post dove dichiara che le hanno hackerato il profilo. Non è stata lei a scrivere quei commenti offensivi. Gli utenti non hanno creduto alle sue giustificazioni, scusa che ha già usato in passato per questo la Ferruzzi ha condiviso un secondo post dove spiega la sua posizione. Non deve scusarsi perchè non ha fatto nulla di male:

Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non v’importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto. Pensate che considerazione avete quindi degli uomini. Tuttavia, dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi sulla mia persona e anche sulla mia famiglia, dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto? Qualcuno ha detto che dovrei chiedere scusa, io non devo chiedere scusa proprio a nessuno! E semmai lo farà quando tutta l’Italia lo farà con me.“