Eleonora Pedron: “Nella vita privata non amo fare programmi”

Eleonora Pedron rivela in una interessante intervista ai Lunatici d'aver tanti progetti professionali per il 2020

Ospite del programma I Lunatici Eleonora Pedron ha parlato dei suoi progetti futuri, in particolare ha rivelato che il 2020 sarà un anno colmo di nuove realizzazioni professionali, è impegnata su più fronti e questo fa di lei una donna molto impegnata.

Si è detta anche molto soddisfatta di come sono andate le cose negli ultimi mesi, è stato un periodo inteso di lavoro che le ha dato tante soddisfazioni ed è certa che il futuro è pieno di sorprese tutte positive. L’ex di Max Biaggi ci tiene a sottolineare che se la professione le sta dando tante soddisfazioni sul piano privato evita di fare programmi e d’impegnarsi in modo definitivo.

Eleonora, secondo alcuni rumors, negli ultimi mesi sarebbe stata avvistata insieme a Fabio Troiano, l’attore e l’opinionista hanno una storia confermata anche dalla loro apparizione sul Red Carpet del festival del Cinema di Venezia dove hanno sfilato insieme concedendosi anche un bacio davanti alla stampa e ai fotografi addetti.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano una storia non pianificata

Eleonora Pedron evita di parlare della storia con Fabio Troiano e conferma di non voler fare progetti nella vita privata, vive giorno per giorno e per ora questo le basta. E’ concentrata sul lavoro l’ex showgirl: “Nella vita privata non voglio fare programmi. Il 2020 inizierà sotto il segno del lavoro. Inizierò un nuovo progetto l’otto gennaio. Dopo le feste potrò parlarne tranquillamente.” Infine la Pedron ha rivelato che ancora non ha organizzato il Capodanno ma sicuramente lo trascorrerà insieme ai figli: “Per la prima volta non ho programmato il Capodanno. Mi lascerò sorprendere. Starò sicuramente con i miei bambini e questo è già bello.”