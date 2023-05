Elettra Lamborghini confessa: “Mi sento in colpa di…”

Elettra Lamborghini è prossima a debuttare con il suo nuovo album Elettraton che si annuncia esplosivo. In seguito partirà per una tournee estiva ricca d’impegni e eventi. E’ molto felice del suo percorso professionale e a quanto pare non ha nessuna intenzione, almeno per il momento, di mettere su famiglia.

Dopo essersi cimentata nella conduzione di OnlyFun, la giovane ereditiera sarà anche volto di Italia’s Got Talent dove sarà affiancata dal marito Afrojack. Elettra ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair dove ha presentato il suo disco, e ha parlato di se stessa. In particolare la cantante ha ammesso d’essere abituata ad un certo tenore di vita e non sa se potrebbe farne a meno: “Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Chi ci riesce? Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria.”

La Lamborghini ha poi aggiunto: “Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: ‘Ma che mi frega?’ Cosa insegnerei ai miei figli sul denaro? Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”.

Elettra Lamborghini: “Ho paura di diventare mamma“

Ormai coniugata da quasi due anni i fans si aspettavano una sua dolce attesa, ma a quanto pare Elettra ha paura di diventare mamma e per il momento sta cercando di rimandare il lieto evento.

La cantante è convinta che i bambini hanno bisogno d’attenzioni e lei in questo momento è presa da tanti impegni: “Ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.