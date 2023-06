Elettra Lamborghini gela Mara Venier: “Un bambino? Sacrilegio!”

Prossima a debuttare con il nuovo album Elettraton, Elettra Lamborghini è stata ospite di Domenica in. Nel salotto di Mara Venier la cantante ha parlato del suo futuro professionale, ma anche della vita privata. Molto attiva sui social Elettra ha rivelato qual è oggi il suo rapporto con gli haters.

In passato le offese social l’hanno fatta soffrire ma oggi è più consapevole e matura e riesce a gestirle al meglio: “Sono stata molto triste. Non voglio usare la parola depressione perché… La depressione è proprio una malattia. ” Reduce dalla conduzione di Only Fun Elettra è molto soddisfatta del suo lavoro, davanti ha un’estate ricca d’impegni. L’influencer ha poi parlato del marito Afrojack e dell’amore che provano l’uno per l’altra:

- Advertisement -

“Ho incontrato un angelo, io non so se ci vede però lo voglio salutare: ‘Ti amo’. Sono tanto fortunata. Ci siamo incontrati durante un festival, ci hanno presentati, ma io non parlavo benissimo inglese. Poi lui ha iniziato a scrivermi su Instagram e mi ha invitata nel suo studio per registrare: ero felicissima, lui è un produttore importante.” Per il momento Elettra non ha alcuna intenzione di diventare mamma e quando Mara le ha chiesto a quando un figlio lei l’ha gelata e ha risposto in modo davvero inaspettato: “Sacrilegio”.

Elettra Lamborghini: “Sono asessuata“

La regina del twerking ha poi ammesso che da quando ha conosciuto il marito, di cui si dichiara pazzamente innamorata, non ha provato attrazione per nessun altro uomo: “Da quando ho conosciuto lui non guardo nessun altro, sono diventata asessuata” .

- Advertisement -

La Lamborghini ha poi mostrato i segni d’alcuni succhiotti e Mara Venier non ha nascosto i suoi ricordi nostalgici: “Eh i succhiotti, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?”.