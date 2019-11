Eliana Michelazzo debutta nella musica: in uscita il suo primo singolo

Eliana Michelazzo sembra aver superato brillantemente il trauma subito durante il Pamela- Gate, l’ex agente dei vip protagonista insieme a Pamela Prati e alla sua socia Donna Pamela della vicenda che ha messo in piazza le tante bugie e falsità sul finto matrimonio dell’ex showgirl del Bagaglino insieme a Mark Caltagirone e ha distrutto l’amicizia delle tre donne ha scelto d’andare avanti debuttando nel mondo della musica. Eliana infatti debutterà a giorni con il suo primo singolo ispirato alla storia virtuale avuta con il mai esistito Simone Coppi.

Dopo Corazón De Vacaciones, la hit di Pamela Prati anche Eliana non può fare a meno di darsi alla musica e questo la rende veramente felice, per lei è qualcosa di fantastico e non riesce a credere che sia vero. La canzone che si intitola Riparto da me è in uscita a fine Novembre e sarà disponibile in tutti gli store digitali, un disco che sembra essere di buon auspicio per l’ex agente e che conferma le sue buone intenzioni, almeno apparenti, di fare le cose secondo le regole.

Eliana Michelazzo: “Cantare? Un sogno che si avvera”

Eliana Michelazzo ha manifestato su Instagram tutto il suo entusiasmo nel realizzare questo progetto, un sogno che si avvera e che la rende davvero felice: ” Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI… Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso… Ecco un pezzetto del video “Riparto da me”. Eliana Michelazzo feat. The Gambler – da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube ecc…” In attesa dell’uscita del pezzo i fans di Eliana possono intanto sentirne un’anticipazione sulle sue pagine social.