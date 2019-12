Eliana Michelazzo usata dalla tv cerca un riscatto

Eliana Michelazzo delusa per non essere stata chiamata per fare il GFVIP piange in diretta alla trasmissione Il Punto

Eliana Michelazzo protagonista del gossip della scorsa stagione insieme a Pamela Prati e alla sua amica donna Pamela, ideatrice insieme alle sue presunte complici del caso Mark Caltagirone uomo mai esistito finto fidanzato dell’ex showgirl del Bagaglino, lamenta d’essere stata usata dal sistema televisivo, soprattutto in alcuni salotti lei ha dato tutta se stessa in molti casi sottraendo dignità alla sua persona e oggi invece non viene neanche più riconosciuta.

Al programma Il Punto, in onda su Antenna Sud Eliana ha confessato che probabilmente alcuni programmi come quello di Massimo Giletti non la vogliano perchè hanno subito pressioni da Pamela Prati:”Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata.”

Eliana Michelazzo vorrebbe avere il suo riscatto dal mondo televisivo, si aspettava d’essere chiamata per fare il Grande Fratello Vip, ma così non è stato. Sperava che partecipando al reality avrebbe potuto far conoscere la vera Eliana e riscattare la sua persona davanti ad un vasto pubblico che avrebbe avuto la possibilità di cambiare idea su di lei, ma soprattuttto avrebbe dimenticato quello che ha fatto.

Eliana Michelazzo disperata: “Non sarò al Grande Fratello Vip”

Eliana Michelazzo sperava d’essere un’inquilina del Grande Fratello Vip, edizione che partirà l’8 Gennaio e sarà condotta per la prima volta d’Alfonso Signorini. Nel raccontare a Manila Gorio di non essere stata scelta la giovane è scoppiata in lacrime e seppur consolata dalla conduttrice ha insistito sulla sua ingiustificata, a suo dire, esclusione.

In effetti il Grande Fratello Vip era l’occasione giusta per Eliana per restare sulla cresta dell’onda e non rischiare di cadere nel dimenticatoio, probabilmente la paura che i riflettori si possano spegnere è decisamente intensa e di conseguenza la giovane deve fare in modo di mantenere l’allerta alta su di lei: per esempio potrebbe inventare un nuovo matrimonio?