Elisa De Panicis e Mila Suarez è vero amore?

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno sorpreso sul red carpet della recente Mostra del Cinema di Venezia mostrandosi molto affiatate e scambiandosi un bacio saffico davvero inaspettato. Amiche per scelta per molti il loro gesto pubblico è stato scambiato solo per un modo per far parlare di loro e a quanto pare ci sono riuscite tanto che in poche ore il tam tam social sull’accaduto si è scatenato.

Ospiti del salotto pomeridiano di Pomeriggio 5 le due it girl icone sui social con un seguito di followers non indifferente hanno parlato di una relazione nata spontaneamente che sta assumendo aspetti importanti anche impegnativi. Elisa de Panicis ha spiegato che dopo una serie di relazioni fallite con gli uomini, oggi con Mila sta bene e vuole provare a godersi questa nuova esperienza: “Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene“.

Anche Mila Suarez sembra condividere la posizione sentimentale della sua amica, hanno trovato una dimensione particolare e non vogliono precludersi nulla: “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando” Le parole della Suarez sembrano essere davvero coinvolgenti anche se non eccessivamente credibili.

Mila Suarez e Elisa de Panicis un amore non reale?

Mila Suarez e Elisa de Panicis sono convinte dell’affetto che le lega non parlano d’amore ma di una conoscenza che durante l’estate è andata ben oltre l’amicizia. Mila ex di Alex Belli sembra voler continuare questa conoscenza e respinge le accuse di chi sostiene che la loro è solo una trovata pubblicitaria, un modo per far parlare di loro ma soprattutto per conquistare i salotti tv e anche le cover dei più importanti magazine del web e cartacei. Resta solo da chiederci se e quanto durerà!