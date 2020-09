Elisa De Panicis e Mila Suarez bacio hot a Venezia 2020

Elisa de Panicis e Mila Suarez incantano il red carpet sfilando insieme: cosa hanno fatto le due ragazze per far tanto parlare di loro?

Presenti ingiustificate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono presentate al Lido insieme e sono riuscite ad attirare l’attenzione dei fotografi ma soprattutto dei fans. Le due ragazze, la cui presunta professionalità è poco attinente alla kermesse, hanno dato spettacolo mostrandosi con due abiti decisamente molto appariscenti e a contrasto: uno bianco e uno nero.

Le due ex gieffine si sono mostrate entusiaste e piene di vita e si sono lasciate andare ad un bacio che ha infiammato il parterre. La scelta d’apparire in un modo così vistoso in una location che merita sicuramente maggiore rispetto ha dato vita a commenti e critiche ma anche una serie d’approvazione dei followers che sono impazziti davanti ad una scena così inaspettata. Le due ragazze sono riuscite, a modo loro, ad attirare l’attenzione ma soprattutto a far parlare di loro in rete, dando vita ad una serie di condivisione e commenti da record.

Per il momento Elisa e Mila non hanno commentato l’accaduto sui loro social, eppure sono molti attive sui profili. Il bacio che per molti non dovrebbe scandalizzare ne tanto meno fare notizia ed essere considerato naturale ha invece incuriosito il parterre veneziano che non ha potuto far altro che ammirare le due bellissime ragazze.

Elisa Panicis fidanzata: si o no?

Elisa Panicis probabilmente ha scelto di dare spettacolo di comune accordo con la sua amica Mila Suarez ma la possibilità che sia veramente legata all’ex gieffina sembra essere lontana. Solo qualche settimana fa l’influencer ha infatti presentato sui social il suo nuovo fidanzato: ha pubblicato video e storie dove appare appassionatamente felice con il giovane. Di certo Elisa e Mila sanno come far parlare di loro e evidentemente la loro amicizia le ha rese anche complici di un gesto che ha dato ad entrambe molta visibilità.