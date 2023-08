Elisa Isoardi ritorno in Rai: ecco dove la vedremo

Elisa Isoardi è tra i volti Rai reclutati per la nuova stagione tv. La conduttrice torna in tv dopo l’esperienza non positiva all’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle. Nei due format la conduttrice ha dimostrato d’avere carattere e di volersi mettere in gioco, ma in entrambi i percorsi si è scontrata con una serie di problemi.

In una recente intervista Elisa ha raccontato che dopo la chiusura de La Prova del cuoco ha vissuto dei momenti difficili. Si è sentita disorientata e non sapeva bene quale fosse il suo destino professionale. Dal prossimo 16 settembre condurrà Linea Verde Life ed è molto felice di questo suo nuovo inizio. “La fase che sto vivendo oggi è di rinascita, di sguardo nuovo sulla vita, di maggiore consapevolezza, come donna e come professionista”, ha dichiarato la conduttrice a Gente.

- Advertisement -

Ha poi spiegato come sta vivendo questo momento di ripresa: “Lo vivo come un ritorno a casa e sono davvero felice! Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La prova del cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un po’ smarrita, non lo ricordo come un bel periodo”. Elisa ha risposto anche chi ha insinuato che è tornata in tv perchè vicina al governo attuale.

Elisa Isoardi: “Sto bene da sola”

L’ex conduttrice de La Prova del cuoco ha anche parlato della sua vita privata sottolineando che sta bene da sola e che per il momento non è alla ricerca dell’anima gemella. L’ex compagna di Salvini non sente il bisogno, oggi, di trovare un compagno:

- Advertisement -

“Sono profondamente serena da sola. Ho tanti amici, amiche, non sono alla ricerca di un compagno a tutti i costi. La mia realizzazione personale non passa attraverso il rapporto di coppia. Quando sei innamorata sogni la famiglia, pensi per due, quando non lo sei più, vai avanti con te stesso. Nella mia vita, in questo momento, al primo posto c’è Elisa”.