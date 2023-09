Elisa Isoardi rivela: “Sono felice d’essere tornata in Rai”

Il ritorno in Rai d’Elisa Isoardi è stato oggetto di qualche polemica. La conduttrice, ex fidanzata di Matteo Salvini, sarebbe vicina all’attuale governo e per alcuni la nuova dirigenza Rai avrebbe favorito il suo ritorno in Rai. La Isoardi ha negato ogni addebito, anche perchè conduceva un programma anche lo scorso anno. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la Isoardi ha parlato del suo prossimo debutto in tv e della vita privata.

La conduttrice sarà alla guida di Linea Verde Life, un programma che sente suo e che porterà la conduttrice in giro per i territorio italiani. La Isoardi dovrà dare risalto all’eccellenze agroalimentari made in Italy. “Sono contenta di essere rientrata a Rai1 con un tipo di programma che conosco bene”, ha dichiarato soddisfatta. L’ex naufraga si è poi detta orgogliosa delle sue origini contadine:

“Dico a tutti e con grande orgoglio che sono figlia di agricoltori. Vado fiera dei ricordi che ho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respiravo il profumo del fieno.” Ha poi aggiunto: “La mia semplicità è data forse dal bagaglio personale che è fatto di tutto questo e che mi consente di andare dritto al cuore della gente. Più il bagaglio è pesante e più ti fa tenere i piedi per terra“.

Elisa Isoardi: “Sto rimodulando il mio stile di vita”

Elisa Isordi ha poi ammesso che grazie Linea Verde Life si è avvicinata a temi come l’ecosostenibilità, l’uso dell’elettrico e la transizione ecologica e ne ha capito l’importanza.

La Isoardi è pronta per il suo viaggio e spera d’appassionare il pubblico con temi che oggi sono all’ordine del giorno. Ognuno nel suo quotidiano può fare qualcosa per cambiare le cose: la conduttrice n’è certa.