Elisa Rossi: aperta un’inchiesta per il decesso

Nuovi risvolti nel caso di Elisa Rossi. Una morte prematura quanto inspiegabile quella dell’insegnante di 51 anni morta nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna dopo aver trascorso una giornata in barca con gli amici. Il pm di turno Silvia Ziniti, in seguito a specifica segnalazione, ha incaricato il medico legale Giovanna Del Balzo di Verona di eseguire l’autopsia sul corpo della vittima.

Contestualmente sono stati notificati due avvisi di garanzia: al presidente e alla responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco dove si è verificata la tragedia. La donna si sarebbe sentita male mentre era con amici a bordo di un’imbarcazione durante una gita in mare nel giorno della Festa della Repubblica. In seguito al malore sarebbe caduta in acqua da un pontile sul quale era uscita per fumare.

Per gli indagati si prospetta l’accusa di omicidio colposo

Per gli indagati si prospetta l’accusa di omicidio colposo in cooperazione in attesa che il coroner scaligero depositi la propria relazione. I soggetti, potranno come da consuetudine avvalersi di consulenti di fiducia per essere scagionati. Lo stesso potranno fare le parti offese. La donna infatti lascia tre figli, la sorella, il compagno e la madre. Elisa Rossi era da due anni orfana di padre.