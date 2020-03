Elisabetta Gregoraci col pancione, la foto lascia tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci mostra su Instagram uno scatto anomalo che disorienta i suoi followers: una foto con il pancione che confonde illudendo che la showgirl possa essere di nuovo in dolce attesa.

Il mistero è però subito svelato, perchè a quanto pare la foto è autocelebrativa e ricorda il momento in cui la co-conduttrice di Zelig era in dolce attesa del suo unico figlio, per ora, Nathan Falco nato dall’unione con Flavio Briatore da cui Elisabetta ha divorziato ma con cui ha mantenuto un rapporto civile per il bene del figlio.

La foto con il pancione che ha lasciato molti senza parole è stata accompagnata da una didascalia d’auguri per Nathan che compie in questi giorni 10 anni, un ricordo nostalgico che valeva la pena condividere:“Qui ti aspettavo da 6 mesi che grande gioia la maternità…tra qualche ore compierai 10 anni…sei stata una gioia immensa, il mio regalo più grande..10 anni fa in questo momento ero così emozionata e non vedevo l’ora di vederti, abbracciarti e conoscerti e stringerti a me ..ti amavo già tantissimo vita mia 💙NFB”.

Elisabetta Gregoraci, gli auguri nostalgici a Nathan Falco

I followers non hanno potuto non condividere le parole d’affetto che Elisabetta Gregoraci ha manifestato nei confronti del figlio, parole che ricordano quanto è stato speciale portarlo in grembo e dargli la vita. Per il momento la showgirl è una mamma solo per Nathan non ha, per ora intenzione, di fare un altro figlio anche perchè secondo il gossip non ha neanche una storia stabile.