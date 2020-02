Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: party super fashion a Montecarlo

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i suoi primi 40 anni in una location esclusiva di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore il Twiga di Montecarlo. La showgirl ha prima voluto spegnere le sue 40 candeline solo con il figlio Nathan Falco, un momento intimo famigliare a cui Elisabetta non avrebbe mai rinunciato.

Molti degli ospiti del mega party organizzato per l’occasione da Elisabetta Gregoraci sono arrivati direttamente da Sanremo dove nei giorni scorsi hanno seguito il festival in diretta, mentre molti altri sono giunti nella prestigiosa e nobile località solo per omaggiare la showgirl che evidentemente è molto amata anche dai suoi colleghi.

Tra gli ospiti che si sono divertiti tra un menù glam, maschere e musica quelli più in vista sono di sicuro Victoria Silvstedt, Jonathan Kashanian e Michela Coppa. Immancabile la presenza di Flavio Briatore che si è prestato per organizzare la festa dell’ex moglie al massimo, non risparmiandosi in niente.

Elisabetta Gregoraci star indiscussa della festa

Elisabetta Gregoraci è stata la star indiscussa della sua festa, si è divertita, ha ballato e fatto selfie con i suoi amici e ha condiviso molto dei momenti del suo compleanno sui social. Vestita con un mini dress tutto luccichii ha regalato ai suoi ospiti maschere che ritraggono il suo volto e tamburelli rumorosi per animare il party.

Un compleanno quello dell’ex moglie di Briatore difficile da dimenticare che ha segnato il mondo del glamour e dei personaggi in vista che non hanno certo rinunciato a partecipare ad un evento così prestigioso e in vista.