Emilia Romagna: sale a 15 il bilancio delle vittime

Nonostante il maltempo abbia concesso qualche giorno di tregua all’Emilia Romagna, questa notte si sono verificati nuovi allagamenti in provincia di Ravenna. In particolare a Villanova di Bagnacavallo, sono state coinvolte le strade della zona di viale Dante e l’acqua è arrivata fino a Bologna Nuova ed a via Superiore. Dall’altro lato di via Ungaretti l’acqua è poi arrivata fino al cimitero di guerra canadese.

Questo ha portato ad ulteriori evacuazioni e la situazione risulta ancora abbastanza complessa. Molti appartamenti sono ancora senza acqua potabile e senza energia elettrica mentre in Appennino alcune frazioni sono isolate per le frane, in particolare nel Forlivese. Cresce anche il bilancio delle vittime: ad oggi 19 maggio si contano 15 morti. Questa mattina è stato effettuato il rinvenimento del settimo cadavere in provincia, a Faenza.

- Advertisement -

Uomo di 84 anni trovato morto nel cortile di casa

Si tratta di un uomo di 84 anni, trovato morto nel cortile di casa, in zona stazione: la notizia è stata data in diretta da “Mattino 5”. Per i morti nel territorio ravennate, causati dalle alluvioni, sono stati aperti fascicoli in Procura. Sono più di 300 le persone, a quanto si apprende dall’agenzia Dire, portate in salvo dagli elicotteri SAR dell’Aeronautica Militare del 15esimo Stormo.