Emilia Romagna: tempesta di vento si abbatte sulla regione

L’Emilia Romagna non ha tregua. Forti raffiche di vento si sono abbattute su tutta la regione provocando cadute di alberi e rami e diversi disagi alla popolazione. Dopo il temporale di sabato scorso, l’alba di martedì è stata caratterizzata da una tempesta di Garbino. La raffica più intensa è stata registrata a Faenza, dove il vento ha toccato una velocità di 102 chilometri orari.

Superati i 100 chilometri orari a Roncalceci, dove la raffica è stata di 101,4 chilometri. Numerose le richieste di intervento al 115 per la rimozione di rami e alberi. A Ravenna le raffiche di vento hanno provocato l’interruzione della linea elettrica nel forese sud della città, in particolare nelle Ville Unite e Disunite.

- Advertisement -

Oggi 25 luglio è allerta gialla

Per la giornata di oggi 25 luglio è stata diramata una nuova allerta gialla con forti venti di burrasca, mentre per mercoledì 26 si attende un calo delle temperature. A Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, il sindaco Luca Della Godenza ha chiesto massima attenzione, in particolare sulla via Emilia: “Si sono verificati diversi cedimenti di rami e di alcune piante. Siamo al lavoro insieme con il personale del comune per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza”.