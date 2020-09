Emma Marrone le parole commoventi della cantante per Willy Montiero Duarte

Commossa e decisamente provata, Emma Marrone non può non mostrare il suo disagio e l’enorme dispiacere nel prendere consapevolezza della morte del giovane Willi Montiero Duarte, ucciso in seguito ad un rissa nei pressi di Colleferro.

La cantante ha scritto in queste ore un post diretto per manifestare la sua sensibilità nei confronti di un evento che non sarebbe dovuto accadere. Rinnova il rispetto alla vita e mette l’accento sul come cresce la violenza in seguito ad un ignoranza palese che andrebbe combattuta oltre che destinata a scomparire. Emma è colpita e poco si spiega questa tragedia che non dovrebbe essere lasciata impunita ma soprattutto non va ignorata e dimenticata:

“La violenza cresce e si insidia piano piano..Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso.Eh si le parole sono importanti,da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie. WILLI MONTEIRO DUARTE era un ragazzo di 21 anni,adesso é l’ennesima tragedia di un paese che sta soccombendo ad un livello culturale davvero molto basso dove ormai in molti si sentono liberi di fare quello che vogliono arrivando addirittura ad uccidere.“

Emma Marrone: “Un tragedia in un paese che sta soccombendo nell’ignoranza…”

Emma Marrone ha condiviso la sua posizione in merito alla tragedia di Willy sul suo profilo Instagram sperando di coinvolgere i tanti followers che la seguono dando in tal modo la giusta visibilità ad un evento difficile d’accettare: “L’IGNORANZA CREA LA VIOLENZA.Mi dispiace tanto Willi 💔 Un grande abbraccio alla tua famiglia.” Una solidarietà quella della cantante salentina che è impossibile da non condividere e da sostenere!