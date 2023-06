Emma Marrone senza filtri: “Sentivo le urla di mia madre”

Emma Marrone ha da poco presentato il suo nuovo singolo, è tornata sul palcoscenico dopo mesi di distanza che sono stati preceduti dalla morte del padre. Lo scorso settembre l’ex vincitrice d’Amici ha perso il genitore, un dolore implacabile che ha segnato profondamente il suo vissuto.

Intervistata da Vanity Fair, Emma per la prima volta ha parlato del genitore deceduto. La cantate ha affermato d’aver avuto con il padre un rapporto speciale, c’era un feeling unico: “Io con mio padre ho avuto un legame bellissimo. Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Certe sere uscivamo e tornavamo brilli, con mia madre che ci aspettava sulla porta. Mamma dice che io sono quella che gli somiglia di più.”

Emma ha rivelato che quando il padre è morto lei era assente. Gli aveva promesso che sarebbe arrivata il giorno dopo, ma la mattina seguente è deceduto. Di quel giorno ha un ricordo triste e indelebile: “Ti aspetto, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero”. La cantante non ha nessun rimorso per non esserci stata, oggi è convinta che il padre le abbia voluto fare un regalo, evitandole di farle vivere quel momento drammatico.

Emma Marrone: “Sono single, ma non sola”

Spesso Emma Marrone è stata al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Oggi è single, dedita a se stessa anche se non nega che le piacerebbe avere qualcuno d’amare. La cantante pugliese ha poi affermato dì non avere una persona al suo fianco ma non si sente affatto sola:

“Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie”.