Enrico Papi rivela: “La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste”

Enrico Papi è tornato alla corte di Mediaset dopo un lungo periodo di lontananza. Dopo aver condotto Scherzi a parte ha accettato il ruolo d’opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e con molta probabilità sarà al timone della prossima edizione de La Pupa e il Secchione, format a lui famigliare.

Intervistato dal magazine Chi Enrico Papi ha parlato soprattutto del suo matrimonio con Raffaella Schifino. I due celebrano 25 anni d’unione, hanno due figli Rebecca e Iacopo e sono ancora una coppia affiatata. Il conduttore non nega che nel corso degli anni ci sono stati dei momenti difficili, superati solo dalla determinazione d’entrambi di salvare il rapporto. Papi ha poi rivelato di non credere alla fedeltà assoluta, indirettamente ha giustificato il tradimento:

“La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro. Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su WhatsApp, tremo.“

Enrico Papi: “Sono una persona fluida”

Enrico Papi si è lasciato andare anche a dichiarazioni inaspettate. Il conduttore ha infatti affermato d’essere una persona fluida e di non credere assolutamente all’etichette: “Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre”. Il conduttore è poi convinto che la passione in una coppia subisce dei cambiamenti negli anni, non crede a chi dice il contrario:

“Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto.“