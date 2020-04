Eros Ramazzotti, rivela tutta la verità su Roberta Morise

Eros Ramazzotti ha atteso che i rumors si attenuassero ma il gossip è andato avanti e nonostante la quarantena obbligata dall’emergenza Coronavirus gli è stato attribuito con molta credibilità un nuovo flirt quello con la conduttrice Rai Roberta Morise. Negli ultimi giorni i rumors si sono replicati a dovere e il fatto che il cantante non smentisse come solito fare appena i pettegolezzi gli attribuiscono un nuovo amore ha dato maggiore veridicità al presunto flirt.

Oggi Eros Ramazzotti ha sentito l’esigenza di negare la presunta relazione con Roberta Morise, definita da lui stesso solo un’amica. Sulle sue pagine social il cantante romano d’adozione milanese, tornato dal suo tour mondiale annullando le ultime date a causa della situazione verificatesi in Italia e non solo ad per la diffusione del Covid-19, ha negato il flirt e si è dichiarato indignato di quanto il gossip sia attivo anche in questo difficile momento storico:

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip(e chissà ancora quante altre volte succederà ) in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise ) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico. Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi.”

Eros Ramazzotti: “Nessun rispetto per la mia persona, i miei figli…”

Eros Ramazzotti trova assurdo che si diffondano notizie false sulla sua vita privata lette anche dai suoi figli a cui deve delle risposte, un’attenzione che dovrebbe essere orientata verso le tante vittime di questa situazione e dei tanti medici, infermieri e personale sanitario impegnato in prima linea a rischio della propria vita. Il cantante insiste che trova tutto questo irrispettoso verso la sua persona e la sua famiglia:

“Nessun rispetto per la mia persona i miei figli,la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se é vero che con il Coronavirus cambieranno tante cose( e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle. Forza Italia 🇮🇹 ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori ❤️Eros“