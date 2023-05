Euroderby: passa l’Inter e va in finale

L’Inter domina e si aggiudica l’Euroderby in una partita fisica, spezzettata dai molti falli nelle prime fasi di gioco.

Euroderby: l’Inter domina la partita

Ritmi lenti durante il primo tempo da parte di entrambe le squadre, che si accendono a tratti. Molti falli spezzettano il gioco e costringono l’arbitro a fischiare ma non ad ammonire. Una partita fisica e corretta. L’Inter gestisce ogni possesso palla con la tranquillità del vantaggio dell’andata. Il Milan fatica a trovare la via della porta, sebbene abbia un’occasione limpida nel primo tempo con Diaz, che sprca un rigore in movimento. Leao, il grande atteso della serata, appare contratto. Non spinge come al solito. L’impressione è che abbia paura di una ricaduta. Il Milan non riesce a beneficiare delle sue ripartenze. Bisogna aspettare il 37’ per vedere un’azione degna di nota del portoghese, che va ad un passo dalla rete del vantaggio.

Lautaro consegna la finale ai nerazzurri

A Leao risponde subito l’Inter, con due occasioni: una per Dzeko su cross in area e l’altra per Lautaro da fuori, che spara alto. La squadra di Inzaghi dà la sensazione di poter affondare il colpo del KO, ma il Milan fa di tutto per impedirglielo. I ritmi si fanno più serrati nel secondo tempo, col Milan che pressa e l’Inter che non perde la calma. Granitici i nerazzurri, che al 73’ segnano con Lautaro dopo un giro palla farraginoso. È il gol che vale la finale. L’Inter si dimostra implacabile nelle partite a eliminazione diretta.