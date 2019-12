Eva Henger e Mercedsz niente Natale insieme

Nessuna segno di pace tra Eva Henger e sua figlia Mercedezs neanche il Natale è riuscito a far riavvicinare mamma e figlia che da qualche mese si danno battaglia soprattutto nei salotti televisivi. Eva ha più volte attaccato la figlia pubblicamente perchè non condivide alcune sue scelte come quella di vivere la sua vita con un uomo che secondo lei non solo non è sincero ma è anche violento, si riferisce ovviamente all’ex tronista Lucas Peracchi che con la suocera non va per niente d’accordo.

Eva ha poi accusato Mercedesz di aver rivelato in modo ufficiale di non essere la figlia legittima di Riccardo Schicchi, e nonostante le buone intenzioni della ragazza non le ha perdonato d’aver messo in piazza una notizia così privata della loro famiglia.

Nonostante le due donne abbiano provato a chiarirsi proprio nei salotti di Barbara D’Urso fra loro sembra essere calato il gelo, un tensione non indifferente che nessuno delle due signore Henger riesce a superare nonostante i tanti sforzi d’entrambe.

Natale 2019, Eva Henger vola a Sharm-El-Sheikh e Mercedesz a Piacenza

Il Natale 2019 per Eva Henger e Mercedesz non è all’insegna dei buoni propositi e dei sentimenti, ma soprattutto è lontano dal concetto d’unità famigliare. Su Instagram Eva ha pubblicato alcune foto caratteristiche del suo Natale, è infatti volata a Sharm-El-Sheikh con il marito Massimiliano Caroletti dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza sotto il sole. Mercedesz è invece rimasta a Piacenza preferendo un Natale più intimo e caloroso, è rimasta insieme al fidanzato Lucas Peracchi che la riempie d’attenzioni e coccole proprio quello che ci vuole durante le feste di fine anno.