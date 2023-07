Fabrizio Corona fiume in piena: “Rivoluzione tv: è finita l’era D’Urso e Fazio e Ilary…”

Fabrizio Corona interviene su quello che sta succedendo nei vari palinsesti tv. La Rai, ma anche Mediaset hanno apportato alcuni cambiamenti rivoluzionari nella programmazione della prossima stagione, ma soprattutto hanno puntato su volti nuovi silurando alcuni personaggi storici di rete. E se i vertici della rete di stato hanno dato il ben servito a Fazio che ha optato per offerte maggiormente allettanti, Mediaset ha deciso di liquidare Barbara D’Urso volto della rete del Biscione.

L’eco mediatico suscitato da questi cambiamenti ha indotto Fabrizio Corona a dire la sua. L’ex paparazzo ha pubblicato un post sui social dove annuncia che il cambiamento tv è ormai alle porte. Anche la comunicazione sta cambiando e lui è pronto. Corona ha avuto una parola per molti vip: dalla D’Urso a Fazio ma anche la Gentili, La Lucarelli e Fedez. Parole che hanno suscitato una certa curiosità e che sono state riprese da molti organi stampa:

“Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca di Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene, la Blasi a Las Vegas (per sempre con prossima apertura Onlyfan). Facci con un suo programma, Zorzi Radicalgay tipo Vanity e Co in un mondo di business tutto loro… La televisione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione (la Lucarelli a Temptation con il suo Fedez, il tipo che cucina)… Voi siete pronti? voi del settore sapete cosa fare? (Dando per scontato che il mondo trap dura al massimo due anni) Io si.“

Fabrizio Corona accoglie il cambiamento con entusiasmo

A quanto pare Fabrizio Corona è pronto a cogliere il cambiamento televisivo con entusiasmo. La rimozione d’alcuni volti noti dai loro salotti consolidati non poteva più essere rimandata, e il modo di fare talk e giornalismo andava rivoluzionato.

Nonostante la constatazione Corona non manca d’ironizzare sul alcuni vip come Ilary Blasi, con cui non ha mai avuto un rapporto cordiale, che invita a rimanere a Las Vegas visto che il prossimo anno non ci sarà una nuova edizione de l’Isola dei famosi.