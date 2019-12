Fabrizio Corona Natale con il figlio Carlos: “Regalo mio più grande”

Fabrizio Corona ottiene il permesso di trascorrere il Natale a casa dell’ex moglie Nina Moric dove ha la possibilità di riabbracciare il figlio Carlos Maria, un evento documentato sul profilo social dell’ex re dei paparazzi che da quando è stato trasferito dalla prigione ad una casa di cura ha riattivato i suoi contatti social, e grazie all’aiuto del suo fedelissimo staff riesce, nonostante le non pratiche condizioni, a ad essere molto attivo.

Nella giornata di Natale Corona ha ottenuto il permesso di andare a trovare il figlio Carlos Maria, che ora vive a Milano con la mamma Nina Moric, che a tutti gli effetti ha riottenuto la custodia del ragazzo, un incontro segnato da un abbraccio sincero che ha commosso non solo le parti in causa ma anche l’ex moglie di Corona con cui oggi sembra esserci un buon rapporto.

Lo scatto che ritrae Fabrizio Corona e Carlos è stato pubblicato sul profilo dell’ex paparazzo con una didscalia che esprime appieno tutto l’amore che Corona ha per il figlio: “Regalo mio più grande”. Anche la modella croata ha commentato la foto, e commossa ha scritto che per tanto amore non servono parole.

Fabrizio Corona: tanta nostalgia dei tempi andati

Fabrizio Corona ha voluto pubblicare anche uno vecchio scatto che lo ritrae con l’ex moglie, una foto dove rievoca i tempi andati con nostalgia rivendicando il fatto che una volta si era famosi perchè si aveva talento, e non come oggi dove i social, i like e le visualizzazioni creano personaggi senza arte ne parte: “Non esistevano i social, gli influencer, i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero. Esisteva l’immagine, il carisma, il non passare inosservati, il talento e le idee. Solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda.” Fabrizio è convinto che quei tempi torneranno ancora, n’è certo conosce il sistema e solitamente ha molto fiuto quando si tratta di personaggi dello spettacolo.