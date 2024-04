Fabrizio Iacorossi, il personal trainer dei vip, è uscito dal coma

Il 44enne è famoso per essere il preparatore atletico, tra gli altri, di Francesco Totti e della Premier Giorgia Meloni. Un incidente mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, una brutta caduta e il coma. Ricoverato al San Camillo di Roma, finalmente, dopo tanto sperare e pregare, come dichiarato dalla moglie di Iacorossi, ha aperto gli occhi e l’ha riconosciuta.

Grande gioia naturalmente per tutti quelli che lo amano, famigliari ed amici, e per chi lo stima come professionista. Ora però inizia per Fabrizio Iacorossi inizia un lungo e impegnativo percorso riabilitativo. Già la prossima settimana sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

I medici che lo hanno in cura hanno definito le sue condizioni stabili e regolari. Per il momento, come da prassi in questi casi, Iacorossi rimarrà ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la sua prognosi non è ancora stata sciolta. Il programma prevede un primo intervento chirurgico allo scopo di ridurre le fratture provocate dalla rovinosa caduta in bicicletta.

La dinamica. Iacorossi procedeva in bicicletta sulla Litoranea quando un’auto, una Opel Corsa, lo aveva colpito in pieno a gettato sull’asfalto. Il conducente dell’auto si era fermato e aveva immediatamente chiamato i soccorsi all’arrivo dei quali le condizioni dell’uomo erano apparse da subito molto gravi.