Famiglia ritrovata dopo 50 anni grazie al test del DNA

Il protagonista è un uomo oggi 70enne, single, che non si è mai spostato e non ha mai avuto figli .. almeno così credeva.

Il caso ha voluto che l’esito del test del DNA gli ha consentito di scoprire che invece ha una figlia, oggi cinquantenne, nata da un flirt al liceo di cui non sapeva l’esistenza. In seguito aveva perso i contatti con quella ragazza e così non aveva mai saputo che lei era rimasta incinta e che poi aveva deciso di dare via la bambina in adozione.

Questa donna nel frattempo è cresciuta e ha formato la sua famiglia regalando quindi al 70enne anche la gioia di avere nipoti e pronipoti.

Finora l’uomo aveva trascorso la sua pensione trascorrendo il suo tempo con amici e vicini di casa che quando potevano gli facevano compagnia. Mai si sarebbe immaginato di ricevere un regalo così bello alla sua età: una famiglia.

Questa storia a lieto fine è venuta a galla perché il protagonista ha risposto a questa domanda sui social: “Qualcuno di voi ha mai fatto il test del DNA e scoperto qualcosa di scioccante (in positivo o negativo)?“

Il 70enne, felice di essere padre e nonno, aveva fatto quel test del DNA per curiosità, perché il fratello di un amico in quel modo aveva ritrovato uno zio e di conseguenza suo padre biologico.