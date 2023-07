Federica Pellegrini è in dolce attesa? Spunta l’indizio social FOTO

In attesa che Diletta Leotta dia alla luce la sua bambina, gli occhi del gossip puntano un’altra vip che potrebbe essere in dolce attesa. Lei è Federica Pellegrini, sposa di Matteo Giunta e non ancora ufficialmente in dolce attesa. La Divina è stata spesso al centro della cronaca rosa a causa di gravidanze sospette, ma la 35enne ha sempre smentito d’essere incinta. Intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa Federica ha rivelato di voler diventare mamma, ma non ha nessuna fretta:

“E’ una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E’ un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”. Oggi Federica rivela alcuni indizi sospetti che fanno pensare ad una possibile gravidanza.

Alcuni scatti pubblicati sui social la mostrano in barca con il costume intero e un pancino pronunciato. Per gli addetti ai pettegolezzi non c’è dubbi che la Divina sia incinta. Le foto sono accompagnate anche da un posto pubblicato sempre da Federica che mostra una tazza e un messaggio di buon giorno lasciatole dal compagno: “Amori miei buongiorno torno preso” ha scritto Matteo.

Federica Pellegrini no comment sulla gravidanza

Il messaggio di Matteo Giunta sembra rivolta alla moglie e alla sua dolce attesa. Non è chiaro se “amori mie” è pensato per Federica e i suoi cani o se l’ex campionessa di nuota sia incinta. Per ora tutto tace. Ancora una volta la Pellegrini evita i commenti, il gossip e i tanti pettegolezzi che non le sono mai piaciuti neanche quando era una stella del nuoto.

Certo è che nel giro di poche settimane se la gravidanza fosse accertata Federica Pellegrini dovrà uscire allo scoperto e condividere il suo momento magico con tutti i suoi fans che le hanno sempre dimostrato affetto e sostegno.