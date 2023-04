Federico Fashion style furioso: Pasqua dai Carabinieri. FOTO

Solo qualche mese fa Federico Fashion style ha fatto outing rivelando pubblicamente, ma soprattutto a se stesso la sua omosessualità. L’evento è stato preceduto dall’annuncio della fine del suo matrimonio con Letizia Porcu, una relazione per il parrucchiere importante da cui è nata la loro unica figlia Sophie Maelle.

Secondo quanto ha riportato l’hair style in più occasioni i rapporti con l’ex non sarebbero idilliaci e questo anche perchè la donna avrebbe deciso d’ostacolare il rapporto tra la figlia e il padre. A quanto pare Letizia non farebbe vedere la bambina a Federico, gli impedirebbe di trascorrere del tempo con lei violando anche i termini giudiziali. È successo anche durante il giorno di Pasqua, festività che la piccola avrebbe dovuto trascorrere con il padre: ma così non è stato.

Le storie Instagram del noto parrucchiere mostrano che quando si è recato a prendere la bambina quest’ultima non c’era. “Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c’è”, ha dichiarato Federico su Instagram. Il che ha portato l’influencer a rivolgersi ai carabinieri dove ha esposto apposita denuncia. Ovviamente per mostrare la sua buona fede ha raccontato tutto sui social: “Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo…con la felicità: contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia”.

Federico Fashion style: “Mia madre derubata”

Dopo una serie di denunce Federico Lauri è riuscito a vedere la piccola Sophie e a trascorrere del tempo con lei, ma purtroppo la giornata di Pasqua del noto parrucchiere non si è conclusa nel migliore dei modi visto che a fine giornata ha ricevuto la telefonata della mamma che gli ha comunicato d’essere stata derubata:

“Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri”. A quanto pare hanno derubato solo i documenti della sua azienda: “Loro cercavano i documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”.