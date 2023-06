Federico Rossi gela Benjamin: “Ecco perchè abbiamo litigato”

La rottura tra Federico Rossi e Benjamin Mascolo non è stata accolta con entusiasmo dai fan del duo. Insieme sono riusciti ad ottenere fama e successo e hanno avuto un seguito social davvero non indifferente. Ad un certo punto, nonostante i riflettori fossero costantemente accesi su di loro, hanno deciso di dirsi addio. Ma cos’è realmente successo?

Dopo 11 anni di sodalizio e di successi continui i due ragazzi hanno intrapreso strade diverse. Hanno detto addio ai fan con un concerto evento e hanno garantito che la loro amicizia non sarebbe cambiata. Eppure dal 2021, anno dell’addio, tra i due ragazzi è subentrato un certo distacco. Secondo alcuni rumors Benji e Fede non sono riusciti a proteggere la loro amicizia.

Nei giorni scorsi Benjamin ha avuto uno sfogo su Instagram dove ha rivelato alcuni dettagli sul suo privato e sul rapporto con Fede. In seguito Federico Rossi ha rilasciato un’interessante intervista a Cosmopolitan dove ha dato la sua versione dei fatti in merito alla rottura con lo storico amico: “La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio, un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Per me è stata una presa di coscienza e di accettazione. Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello”.

Federico Rossi: “ho dovuto accettare la sua decisione“

Federico Rossi ha poi aggiunto che non ha potuto far altro che accettare la decisione dell’amico. Ha preso consapevolezza del cambiamento che stava vivendo e ha cercato di trarne tutti gli effetti positivi. Non è pentito della separazione, è evidente che doveva andare in questo modo:

“Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento”, ha poi aggiunto che oggi ognuno va per la sua strada: “Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita”.